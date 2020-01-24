«Это не наш электорат»: Регионы не хотят реализовывать жилищные программы для переселенцев

В регионах Украины местные власти не охотно идут на реализацию жилищных программ для переселенцев, которые проживают на их территории. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 января, сообщил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

Он отметил, что «Держмолодьжитло», кроме 4-х государственных, реализует еще 118 региональных программ (совместно с органами местного самоуправления и за счет финансирования из местных бюджетов). Переселенцы могут участвовать в 23 региональных программах из этих 118-ти.

«Однако органы местного самоуправления не "на камеры" говорят – это не наш электорат. Поэтому и программ для них нет», – констатировал глава «Держмолодьжитла».

Комнатный напомнил, что в декабре 2019 году были приняты изменения в новый Избирательный кодекс. «И теперь внутреннее перемещенные лица также будут иметь возможность голосовать на местных выборах. И думаю, что в этом году поменяется ситуация, и они развернутся в сторону ВПЛ», – подчеркнул он.

Напомним, что Комнатный сообщил, сколько переселенцев и участников АТО/ООС смогли приобрести квартиры по программам «Держмолодьжитла» в течение 2017-2019 гг. Он также пояснил, почему многие программы невозможно реализовать на Донбассе.

Как сообщалось ранее, Избирательный кодекс Украины, который был принят в декабре 2019 года, включает нормы относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и трудовых мигрантов. Теперь они смогут голосовать на местных выборах.