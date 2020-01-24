На Донетчине людей удерживали в трудовом рабстве (Фото)

На Донетчине полицейские разоблачили группу лиц, которая удерживала людей в трудовом рабстве. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что установлена группа злоумышленников, которая занималась трудовой эксплуатацией граждан уязвимых категорий: наркозависимых, бездомных и других. Около 30 мужчин и женщин удерживали в доме под названием «Храм», осуществляли психологическое и физическое воздействие, принуждали к тяжелому труду. Нахождение пострадавшего в мнимом «реабилитационном центре» стоило родным 2 тыс. грн в месяц. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн.

«Фигуранты действовали под прикрытием благотворительного фонда и религиозного сообщества. Кроме лидера, в состав группировки входили руководители "Храмов", которые обеспечивали деятельность заведения, вербовщики, которые постоянно следили за удерживаемыми, и охранники, которые выполняли силовые функции», – рассказали в пресс-службе.

«Работников» набирали по объявлению в интернете, обещая избавить от наркотической или алкогольной зависимости. Некоторых кандидатов вербовали на улицах, пользуясь их тяжелым положением.

«Морально сломленных пострадавших злоумышленники под наблюдением вывозили на строительные объекты в разные города Донецкой и Днепропетровской области, где они выполняли тяжелую работу. За отказ работать удерживаемых наказывали методами физического воздействия. Фигуранты называли этот процесс "трудотерапия". Курс лечения длился от двух месяцев до года. Оплата за труд, а также за пребывание лиц в "реабилитационном центре" шла на счет главаря преступной группы. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн. При этом сами рабочие получали лишь спальное место и минимальное питание», – сообщили в полиции.

Полицейские прекратили деятельность одного из «центров», расположенного в Мариуполе. Также установлены люди, которых удерживали здесь раньше.

К ответственности привлекают лидера преступной группы и его сообщников. Все они жители Мариуполя 31-37 лет.

Кроме того, в «реабилитационном центре» полицейские обнаружили ранее судимого 25-летнего мужчину, который больше года скрывался от полиции. Злоумышленник подозревается в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым инкриминируют ч. 2 ст. 149 «Торговля людьми» и ч. 2 ст. 146 «Незаконное лишение свободы» Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.