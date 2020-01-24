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Карантин: Школьников Авдеевки отправили на вынужденные каникулы

24.01.20 16:52

В учебных заведениях прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) приостановлен учебный процесс в связи с превышением эпидемпорога заболеваемости ОРВИ. Об этом «Донецким новостям» сегодня, 24 января, сообщили в городском отделе образования.

Сегодня учащимся и их родителям после уроков объявили, что с понедельника, 27 января, и до конца следующей недели школы будут закрыты на карантин. На время приостановки учебного процесса дети будут учиться дистанционно.

Родителей просят держать связь с администрацией школы и классными руководителями.

Известно, что детские сады продолжат работу в обычном режиме.

Напомним, ранее в Донецкой области закрылись на карантин школы Покровска и Селидово.

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