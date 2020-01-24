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Помощь Рината Ахметова в феврале получат почти 19 тыс. жителей Донбасса: График выдачи

24.01.20 17:59
/ Фото: fdu.org.ua

В феврале помощь Рината Ахметова доставят жителям 37 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 19 тыс. человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Торецкий, Ясиноватский, Волновахский, Бахмутский, Новоайдарский и Марьинский районы. Кроме того, стационарный пункт выдачи будет работать 7 февраля в Светлодарске и 14 февраля – в Новгородском», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения «Социоинформ» в июне-августе 2019 года.

В частности, о работе Фонда знают 83% украинцев. Он занимает лидирующую позицию среди наиболее известных в стране благотворительных организаций.

Аналогичные высокие показатели и лидирующая позиция Фонда среди всех благотворительных и общественных организаций страны были зафиксированы в социологическом опросе, который в июле проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

04-05.02.2020

ТОРЕЦКИЙ Р-Н

СЕВЕРНОЕ, ДРУЖБЫ, ШУМЫ

СЕВЕРНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5

06-07.02.2020

БАХМУТСКИЙ Р-Н

МИРОНОВСКИЙ

УЛ. МИРА 16

11.02.2020

ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н

НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, СЕВЕРНОЕ

НЕТАЙЛОВО, БЕЗКОРОВАЙНАЯ 2; НЕВЕЛЬСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ;

СЕВЕРНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30;

ВОДЯНОЕ, ЮБИЛЕЙНАЯ 21;

ОПЫТНОЕ, НАУЧНАЯ 21 И ДРУЖБЫ; ПЕРВОМАЙСКОЕ, ПЕСКИ ОЛИМПИЙСКАЯ И СТЕПНАЯ, ПАРКОВАЯ 6

13.02.2020

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

МАКСИМИЛЬЯНОВКА, ГЕОРГИЕВКА

МАКСИМЕЛЬЯНОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100; ГЕОРГИЕВКА, ГАГАРИНА 2

14.02.2020

ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н

ВЕСЕЛОЕ, КАМЕНКА, ЛАСТОЧКИНО, ОРЛОВКА, ТОНЕНЬКОЕ, НОВОСЕЛКА 2

ОРЛОВКА, ЕЛАГИНА 3;

ЛАСТОЧКИНО – ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1; ТОНЕНЬКОЕ, ШКОЛЬНАЯ 5;

КАМЕНКА, СВОБОДЫ 1;

ВЕСЕЛОЕ, КОЛХОЗНАЯ 10

18.02.2020

ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н

НОВОБАХМУТОВКА, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, АЛЕКСАНДРОПОЛЬ

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ, ДОНЕЦКАЯ 1 А, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, ВОЗРОЖДЕНИЯ 79; НОВОБАХМУТОВКА, МИРА 26

19.02.2020

ТОРЕЦКИЙ Р-Н

КУРДЮМОВКА, ЗАЙЦЕВО 2, БАХМУТКА, ПЕСКИ 2, МАЙОРСК,

КУРДЮМОВКА, СОЛНЕЧНАЯ, 1;

БАХМУТКА, АНОСОВА 44;

ПЕСКИ 2, ШУМСКОГО 1;

МАЙОРСК, КОЛЬЦОВА 7/1

20-21.02.2020

НОВОАЙДАРСКИЙ Р-Н

СЧАСТЬЕ

МИРА, 10

25.02.2020

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

ЧЕРМАЛЫК, ОРЛОВСКОЕ, ФЕДОРОВКА

ОРЛОВСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ44; ФЕДОРОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1

26.02.2020

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

БАХЧЕВИК, АНДРЕЕВКА

БАХЧЕВИК, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5;

АНДРЕЕВКА, МИРА, 1

27.02.2020

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

МАРЬИНКА

ДРУЖБЫ, 29

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