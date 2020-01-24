Помощь Рината Ахметова в феврале получат почти 19 тыс. жителей Донбасса: График выдачи

В феврале помощь Рината Ахметова доставят жителям 37 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 19 тыс. человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Торецкий, Ясиноватский, Волновахский, Бахмутский, Новоайдарский и Марьинский районы. Кроме того, стационарный пункт выдачи будет работать 7 февраля в Светлодарске и 14 февраля – в Новгородском», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения «Социоинформ» в июне-августе 2019 года.

В частности, о работе Фонда знают 83% украинцев. Он занимает лидирующую позицию среди наиболее известных в стране благотворительных организаций.

Аналогичные высокие показатели и лидирующая позиция Фонда среди всех благотворительных и общественных организаций страны были зафиксированы в социологическом опросе, который в июле проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).