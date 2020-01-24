Помощь Рината Ахметова в феврале получат почти 19 тыс. жителей Донбасса: График выдачи

В феврале помощь Рината Ахметова доставят жителям 37 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 19 тыс. человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.
«Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Торецкий, Ясиноватский, Волновахский, Бахмутский, Новоайдарский и Марьинский районы. Кроме того, стационарный пункт выдачи будет работать 7 февраля в Светлодарске и 14 февраля – в Новгородском», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.
Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения «Социоинформ» в июне-августе 2019 года.
В частности, о работе Фонда знают 83% украинцев. Он занимает лидирующую позицию среди наиболее известных в стране благотворительных организаций.
Аналогичные высокие показатели и лидирующая позиция Фонда среди всех благотворительных и общественных организаций страны были зафиксированы в социологическом опросе, который в июле проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).
Дата приезда
Город, район (Донецкая область)
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
Адрес выдачи
04-05.02.2020
ТОРЕЦКИЙ Р-Н
СЕВЕРНОЕ, ДРУЖБЫ, ШУМЫ
СЕВЕРНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5
06-07.02.2020
БАХМУТСКИЙ Р-Н
МИРОНОВСКИЙ
УЛ. МИРА 16
11.02.2020
ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н
НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, СЕВЕРНОЕ
НЕТАЙЛОВО, БЕЗКОРОВАЙНАЯ 2; НЕВЕЛЬСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ;
СЕВЕРНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30;
ВОДЯНОЕ, ЮБИЛЕЙНАЯ 21;
ОПЫТНОЕ, НАУЧНАЯ 21 И ДРУЖБЫ; ПЕРВОМАЙСКОЕ, ПЕСКИ ОЛИМПИЙСКАЯ И СТЕПНАЯ, ПАРКОВАЯ 6
13.02.2020
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
МАКСИМИЛЬЯНОВКА, ГЕОРГИЕВКА
МАКСИМЕЛЬЯНОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100; ГЕОРГИЕВКА, ГАГАРИНА 2
14.02.2020
ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н
ВЕСЕЛОЕ, КАМЕНКА, ЛАСТОЧКИНО, ОРЛОВКА, ТОНЕНЬКОЕ, НОВОСЕЛКА 2
ОРЛОВКА, ЕЛАГИНА 3;
ЛАСТОЧКИНО – ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1; ТОНЕНЬКОЕ, ШКОЛЬНАЯ 5;
КАМЕНКА, СВОБОДЫ 1;
ВЕСЕЛОЕ, КОЛХОЗНАЯ 10
18.02.2020
ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н
НОВОБАХМУТОВКА, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, АЛЕКСАНДРОПОЛЬ
АЛЕКСАНДРОПОЛЬ, ДОНЕЦКАЯ 1 А, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, ВОЗРОЖДЕНИЯ 79; НОВОБАХМУТОВКА, МИРА 26
19.02.2020
ТОРЕЦКИЙ Р-Н
КУРДЮМОВКА, ЗАЙЦЕВО 2, БАХМУТКА, ПЕСКИ 2, МАЙОРСК,
КУРДЮМОВКА, СОЛНЕЧНАЯ, 1;
БАХМУТКА, АНОСОВА 44;
ПЕСКИ 2, ШУМСКОГО 1;
МАЙОРСК, КОЛЬЦОВА 7/1
20-21.02.2020
НОВОАЙДАРСКИЙ Р-Н
СЧАСТЬЕ
МИРА, 10
25.02.2020
ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н
ЧЕРМАЛЫК, ОРЛОВСКОЕ, ФЕДОРОВКА
ОРЛОВСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ44; ФЕДОРОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1
26.02.2020
ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н
БАХЧЕВИК, АНДРЕЕВКА
БАХЧЕВИК, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5;
АНДРЕЕВКА, МИРА, 1
27.02.2020
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
МАРЬИНКА
ДРУЖБЫ, 29