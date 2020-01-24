Отвлекся на мобильный и выехал на встречку: В Мариуполе в ДТП пострадали люди (Фото)

Сегодня, 24 января, в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с тремя пострадавшими. Об этом сообщается на странице «DTP.mariupol» в Facebook.

Так, по информации очевидцев, авария произошла по ул. Олимпийская (Левый берег).

«По предварительной информации, водитель автомобиля "Dacia" отвлекся на мобильный телефон, вследствие чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Лада"», – говорится в сообщении.

В результате столкновения трое пострадавших – водитель автомобиля «Dacia», водитель и пассажир автомобиля «Лада». Все пострадавшие госпитализированы в больницу.