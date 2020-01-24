Недострои в Донецке и Луганске: Комнатный пояснил, что делать участникам кредитных жилищных программ

Во временно неподконтрольных украинской власти Донецке и Луганске находятся жилые комплексы, которые начали строить до начала вооруженного конфликта. Квартиры в них люди приобретали по программе льготного кредитования Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»). Однако объекты до 2014 года достроены не были, соответственно граждане не получили квартиры, но остались с невыплаченными кредитами. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 января, рассказал глава правления Фонда Сергей Комнатный.

«Мы не можем сегодня сказать, когда эти дома будут построены – у нас нет доступа к этим объектам, к сожалению, эти территории оккупированы. Понятно, что строил не фонд "Держмолодьжитло", а конкретные строительные организации. Фонд только инвестировал», – сказал он.

Что касается невыплаченных кредитов по программам «Держмолодьжитла», то люди могут не беспокоится – на данный момент, с учетом сложившейся ситуации, их можно не погашать. «Те граждане, которые инвестировали в эти дома кредитные деньги, имеют право сегодня не платить по кредитам. Никаких штрафных санкций, ни пени, ни еще чего-либо – им не начисляются», – пояснил Комнатный.

«Да, у них есть кредиторская задолженность. Но наказывать их за то, что они не платят по этим кредитам с учетом того, что жилище находится на оккупированной территории, никто, конечно, не будет», – резюмировал глава «Держмолодьжитла».

Напомним, что Комнатный сообщил, сколько переселенцев и участников АТО/ООС смогли приобрести квартиры по программам «Держмолодьжитла» в течение 2017-2019 гг. Он также пояснил, почему многие программы невозможно реализовать на Донбассе, и как измениться ситуация с жилищными программами для переселенцев в регионах Украины.