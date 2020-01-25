Жители прифронтового села стали сортировать мусор (Фото)

Жители Серебрянки (Донецкая обл.) сортируют мусор. Недавно они получили для этого новые мусорные баки, сообщает Датский совет по делам беженцев (Данська Рада у справах біженців – Данська Група з розмінування / DRC — DDG).

«Многим кажется, что сортировать неудобно, да и баки далеко, или их вообще нет. Не было баков и в Серебрянке. Но жители села давно хотели выбрасывать и сортировать свой мусор. В этом селе никогда не было мусорных баков! Многие жители выбрасывали мусор просто на землю или закапывали. Озабоченные этой проблемой, громада села проявила инициативу и обратились к DRC-DDG за помощью. На полученный грант, финансируемый государством Великобритании, закупили мусорные баки. Но жители решили пойти дальше и начать сортировать: уже на собственные средства закупили дополнительные контейнеры для сортировки пластика», – говорится в сообщении.

Отмечается, что староста села лично показал, как правильно сортировать мусор. «Жители Серебрянки остались очень довольны, что теперь могут не только выбрасывать мусор в баки, где его будет забирать мусоровоз, но и сортировать свой мусор», – говорится в сообщении.