Лукашенко заявил, что не хочет «растворить Беларусь, пусть даже в братской России»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о незыблемости суверенитета и независимости Беларуси. Соответствующие заявление он сделал сегодня, 24 января, общаясь с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, передает «БелТА».

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», – сказал Александр Лукашенко.

«В переговорах с президентом (России, – ред.) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», – отметил Лукашенко.

«Что касается меня лично, я уже наработался. Мне уже больше власти или меньше не надо. И во имя того, чтобы продлить свое существование, получить ключи от какого-то "склада" в России, для меня неприемлемо. Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, с россиянами. Они нам не чужие. Россияне – это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», – заметил глава Беларуси.

«А что касается власти, я вам искренне сказал: президентские выборы – вы решите, кто будет руководить страной. И если вы меня не изберете, я на вас не обижусь. Это будет ваш выбор. Вы должны определиться, время серьезное, кто будет главой государства, в котором будут жить ваши дети. Не о нас сегодня идет речь. Сегодня речь идет о детях, о мирной и спокойной стране», – резюмировал Лукашенко.