RU
Все новости

В Украине правительство приняло решение, которое улучшит медуслуги в селах

24.01.20 18:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины принял решение, которое позволит улучшить оказание медицинских услуг в сельской местности для более 1 млн человек. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Правительство приняло решение, которое позволит улучшить оказание медицинских услуг в сельской местности для более 1 млн человек. Суть постановления – в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета, которая направлена ​​на развитие медицины в сельской местности», – говорится в сообщении.

Кроме того, уточнили в пресс-службе, распорядители средств на местах смогут эффективно использовать остатки субвенций для достройки новых амбулаторий.

Также, эти средства можно будет использовать для того, чтобы докупить автотранспорт для амбулаторий, которые уже работают и тех, строительство которых уже начато в предыдущие 2 года.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк