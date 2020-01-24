В Украине правительство приняло решение, которое улучшит медуслуги в селах

Кабинет Министров Украины принял решение, которое позволит улучшить оказание медицинских услуг в сельской местности для более 1 млн человек. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Правительство приняло решение, которое позволит улучшить оказание медицинских услуг в сельской местности для более 1 млн человек. Суть постановления – в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета, которая направлена ​​на развитие медицины в сельской местности», – говорится в сообщении.

Кроме того, уточнили в пресс-службе, распорядители средств на местах смогут эффективно использовать остатки субвенций для достройки новых амбулаторий.

Также, эти средства можно будет использовать для того, чтобы докупить автотранспорт для амбулаторий, которые уже работают и тех, строительство которых уже начато в предыдущие 2 года.