Концепция госпрограммы по жилью для переселенцев будет разработана до конца января, – Комнатный

Единая государственная целевая программа по обеспечению жильем участников АТО/ООС и переселенцев должна быть принята в первом полугодии 2020 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 января, сообщил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

При этом концепция данной программы должны быть разработана до конца января. «Концепция Единой программы точно до конца месяца будет готова и подана на рассмотрение правительства», – сказал он.

Программа будет в себя включать все механизмы, с помощью которых переселенцы и участники АТО/ООС смогут получить или приобрести жилье. В частности, в нее войдут принципы уже действующих жилищных программ таких как «Ипотека под 3%», «Доступное жилье» и др. «Этот пилот ("Ипотека под 3%", – ред.) будет одним из компонентов Единой государственной комплексной программы… Это будет и кредитование, и программа "Доступное жилье". Возможно возобновится программа по частичной компенсации по ипотечным кредитам. Но какие точно механизмы будут включены – говорить еще рано», – отметил глава «Держмолодьжитла».

«Мы надеемся, что в течение первого полугодия правительство утвердит эту программу, и по результатам изменений госбюджета по итогам первого полугодия она будет наполнена», – резюмировал Комнатный.

Напомним, что президент Владимир Зеленский поставил задачу разработать государственную целевую программу по обеспечению жильем участников АТО/ООС и переселенцев – еще до 31 декабря 2019 года.