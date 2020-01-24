В Мариуполе охранять порядок вместе с полицией будут велосипедисты-дружинники

В Мариуполе (Донецкая обл.) общественность присоединилась к сотрудничеству с правоохранителями. Уже совсем скоро на улицах города рядом с копами будут патрулировать дружинники-велосипедисты. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

Сегодня полицейские Донетчины во главе с заместителем начальника управления превентивной деятельности Александром Витом провели рабочую встречу с представителями велосипедного движения и Мариупольского горсовета.

Правоохранители призвали участников мероприятия присоединиться к сотрудничеству по созданию безопасного города.

Охрана общественного порядка, борьба с наркопреступностью, совместные рейды местами торговли алкогольными напитками – основные направления работы, которые должны объединить полицейских и неравнодушных граждан. «Мы совместными усилиями должны создать наш собственный город безопасным для жизни и отдыха, как местных жителей, так и гостей!», – заявил заместитель главы полиции Мариуполя Владимир Журавлев.

Во время встречи принято решение создать общественное формирование с участием активных представителей городского велосипедного движения. Уже вскоре специально подготовленные гражданские помощники на собственных велосипедах рядом с полицейскими будут патрулировать улицы Мариуполя.