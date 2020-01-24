Стало известно, на что ЕС выделит Украине 26 млн евро

Правительство планирует привлечь 26 млн евро помощи Евросоюза для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами и проведения земельной реформы. Об этом сегодня, 24 января, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

«Одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине"», – сообщил Гончарук.

Он уточнил, что в случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по направлениям: