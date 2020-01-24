Краматорск: Житель многоэтажки обнаружил на чердаке оружие

Сегодня, 24 января, в Краматорске на чердаке многоэтажки местный житель обнаружил предмет, похожий на оружие. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Так, вызов в полицию об «обнаружения боеприпасов, оружия или взрывчатки» поступил с улицы Днепровской. «Гражданин, который позвонил на 102, живет на девятом, последнем, этаже здания. Из-за проблем с крышей многоэтажки затапливает его квартиру. Поэтому человек намеревался самостоятельно починить неисправность и полез на чердак. Там он увидел мешок, из которого выглядывало вероятное оружие», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в мешке, на который указал заявитель, полицейские увидели три тубуса от гранатомета. Один из которых, вероятно, боевой.

Патрульные обеспечили охрану места происшествия на время прибытия специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины и следственно-оперативной группы Краматорского отдела полиции.