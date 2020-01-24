Не успел затормозить: На Донетчине под колесами поезда погиб мужчина

В Дружковке (Донецкая обл.) правоохранители выясняют обстоятельства гибели местного жителя на железнодорожном полотне. Поезд сбил 48-летнего мужчину, который неожиданно выскочил на пути. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла вчера, 23 января, в 22:00 часа вечера. «В дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение от дежурного станции Дружковка о том, что пассажирский электропоезд совершил наезд на неизвестного человека, недалеко от станции. Выездом на место происшествия было установлено, что трагедия произошла на 1058 километре», – говорится в сообщении.

По предварительной информации стало известно, что мужчина неожиданно выскочил на пути с велосипедом в руках. В это время машинист подал предупредительный сигнал повышенной громкости, после чего использовал экстренное торможение, однако избежать наезда на мужчину оказалось невозможным.

Сообщается, что данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 3 ст. 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта» УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Сейчас выясняются полные обстоятельства происшествия.