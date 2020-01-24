В Украине есть стратегия госполитики в отношении ветеранов АТО/ООС, – глава МинВВОТ

В Украине есть стратегия государственной политики в отношении ветеранов АТО/ООС, более того, она изложена в стратегии деятельности правительства на ближайшие 5 лет. Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксана Коляда в интервью «Интерфакс – Украина».

По ее словам, в стратегии можно увидеть, что две из трех целей, которые стоят перед МинВВОТ, как раз касаются вопросов работы с ветеранами – это возвращение их к мирной жизни и почитание образа ветерана. «Мы говорим одну важную вещь: нас нельзя рассматривать исключительно как социальное министерство, мы министерство, которое напрямую влияет на ситуацию в секторе безопасности и обороны. От того, насколько мы восстановим резерв первой и второй очереди, физически и ментально зависит обороноспособность страны. И от того, насколько мы эффективно работаем с обществом и с ветеранами над формированием уважения и отношения к ветерану в государстве, зависит вообще престиж военной профессии, как следствие состояние комплектования контрактной армии или количество поступающих в военные высшие учебные заведения», – сказала Коляда.

Что касается доверия со стороны ветеранов к государству, то, по словам министра, есть одна особенность. «В общем, любая категория людей, любая целевая аудитория скептически относится к государственным институтам. И успешен тот министр, который становится качественным коммуникатором между своей целевой аудиторией и государством. Но что касается ветеранов, здесь есть еще одна особенность. Они могут не доверять государственным чиновникам или отдельным институтам, но за свое государство они воевали. Мне кажется – это лучший показатель их "лояльности"», – считает глава МинВВОТ.

Как сообщалось ранее, МинВВОТ будет разделено.