На митингах – 15 человек: Комнатный оценил «активность» переселенцев в борьбе за жилищные программы

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») готов сотрудничать с переселенцами в плане решения проблем по обеспечению их жильем. При этом отмечается невысокая активность среди самих внутренне перемещенных лиц. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 января, сказал глава правления Фонда Сергей Комнатный.

«За годы, как у нас появилась такая категория как внутренне перемещенные лица, кто выходил с инициативой сделать жилищные программы доступными для переселенцев? Наверное же, Фонд. Поддерживали ли нас на тот момент (2014-2016 годы) власть, Минфин и т.п.? Нет, не поддерживали. Помогали нам переселенцы? Да, помогали. В том числе выходили на мирные митинги, если пробуксовывал тот или иной документ», – отметил он.

«Однако откровенно. Когда я вижу в помещении Фонда без преувеличения тысячи граждан и вижу всего 15 граждан на мирных митингах, то у меня встает вопрос – так, а кому это нужно? Люди приходят сюда, чтобы рассказать мне, что это им нужно. Но я и так знаю, что это необходимо, и сам инициирую. Но нужно же вместе там доказать, что это нужно», – сказал глава «Держмолодьжитла».

Комнатный подчеркнул, что «Держмолодьжитло» готово и дальше сотрудничать с переселенцами: «Мы это делаем. У нас есть Общественный совет, мы постоянно общаемся с общественными организациями. Мы готовы, и мы слушаем. И, наверное, нет общественной организации, которая бы сказала, что Фонд отказал в общении, в сотрудничестве».

«Мы – готовы. Однако вопрос к самим объединениям переселенцев – готовы ли они. И у меня есть сомнение, что если бы появилась электронная петиция на сайте президента, то сколько бы было там голосов?» – риторически завершил руководитель Фонда.

Напомним, в декабре 2019 года, когда под угрозой оказалось финансирование программ «Ипотека под 3%» и «Доступное жилье», переселенцы и участники АТО/ООС провели акции протеста – 18 декабря они вышли под Кабмин, 21 декабря – под Офис президента. В результате, обещанные президентом Украины средства на эти программы были выделены 21 декабря.