В ОБСЕ констатируют увеличение количества нарушений режима прекращения огня (Инфографика)

В Донецкой и Луганской областях Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 150 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 130 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка), в то время как более половины взрывов (около 80) было зафиксировано в районах к северо-западу от н. п. Донецк (неподконтрольный правительству).

В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (4), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (45 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районах к северу от н. п. Голубовское (неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) и к северу от н. п. Сентяновка (бывш. Фрунзе; неподконтрольный правительству, 44 км к западу от Луганска).