КСУ признал неконституционными положения относительно повышения пенсионного возраста для отдельных категорий лиц

Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения закона № 213 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения» от 2 марта 2015 года, которым было предусмотрено поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Об этом сообщает пресс-служба КС.

Отмечается, что речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для работников, указанных в оспариваемых нормах Закона № 213.

Конституционный Суд аргументировал это решение тем, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу за возможность получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных Законом Украины «О пенсионном обеспечении» от 5 ноября 1991 года № 1788–XII.

Но после изменений их право выхода на пенсию на определенных условиях сузили.

«Указанное Конституционный Суд Украины расценил как ухудшение их юридического положения относительно права назначения пенсии», – говорится в заявлении.

Также известно, что суд решил прекратить конституционное производство в деле в части, касающейся утверждений народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям Закона Украины «О Конституционном Суде Украины».

В КС напомнили, что решение суда является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.