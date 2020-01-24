«Сильный артиллерийский бой»: В Донецке жители напуганы звуками залпов орудий

В неподконтрольном украинской власти Донецке жители сообщают о громких звуках обстрелов, которые доносятся с северной части города. Об этом сегодня вечером, 24 января, сообщают пользователи соцсетей.
«Район АП – Пески – Спартак, порядка 40 минут с небольшими перерывами сильный артиллерийский бой», – пишут дончане.
- «Альф»: «Киевский, с 17:26 (мест.): гремит север, минусуют?»;
- «Хочудомой»: «Донецк 17.30, Куйбышевский район, 1 площадка. Слышно, громко, близко»;
- Любовь: «"Сити" слышно»;
- Таша: «Да, часто и очень слышно. Пр. Освобождения Донбасса»;
- Зураб: «Еще разрывы, много их»;
- Иван: «Сигнализация у кого-то на машине сработала от бахов»;
- «Лимоникот»: «Мы тоже такое слышим. Повоевать решили?»;
- «ГРОЗ 5 разряда»: «Главное, чтобы на бульвар Пушкина не прилетело и не помешало господам комиссарам обсуждать безальтернативный Минск и делить российское бабло. А то, что люди снова побегут в подвалы, так сами виноваты, что не так поднялись.То ли дело скрепные крымчане, которых не грех было и спасти»;
- «25-відсотковий»: «Гвардейка отчетливо слышит сторону Песок».