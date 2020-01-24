«Сильный артиллерийский бой»: В Донецке жители напуганы звуками залпов орудий

Главное, чтобы на бульвар Пушкина не прилетело и не помешало господам комиссарам обсуждать безальтернативный Минск и делить российское бабло. А то, что люди снова побегут в подвалы, так сами виноваты, что не так поднялись.То ли дело скрепные крымчане, которых не грех было и спасти