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«Сильный артиллерийский бой»: В Донецке жители напуганы звуками залпов орудий

24.01.20 18:47

В неподконтрольном украинской власти Донецке жители сообщают о громких звуках обстрелов, которые доносятся с северной части города. Об этом сегодня вечером, 24 января, сообщают пользователи соцсетей.

«Район АП Пески Спартак, порядка 40 минут с небольшими перерывами сильный артиллерийский бой», – пишут дончане.

  • «Альф»: «Киевский, с 17:26 (мест.): гремит север, минусуют?»;
  • «Хочудомой»: «Донецк 17.30, Куйбышевский район, 1 площадка. Слышно, громко, близко»;
  • Любовь: «"Сити" слышно»;
  • Таша: «Да, часто и очень слышно. Пр. Освобождения Донбасса»;
  • Зураб: «Еще разрывы, много их»;
  • Иван: «Сигнализация у кого-то на машине сработала от бахов»;
  • «Лимоникот»: «Мы тоже такое слышим. Повоевать решили?»;
  • «ГРОЗ 5 разряда»: «Главное, чтобы на бульвар Пушкина не прилетело и не помешало господам комиссарам обсуждать безальтернативный Минск и делить российское бабло. А то, что люди снова побегут в подвалы, так сами виноваты, что не так поднялись.То ли дело скрепные крымчане, которых не грех было и спасти»;
  • «25-відсотковий»: «Гвардейка отчетливо слышит сторону Песок».

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