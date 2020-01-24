Житель Сумщины получил 3 года тюрьмы за торговлю оружием из Донбасса

На Сумщине к 3 годам лишения свободы приговорили жителя Конотопа за незаконную торговлю оружием и боеприпасами из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«По данным следствия, ранее судимый за сбыт наркотиков, мужчина осуществлял продажу оружия из района проведения операции Объединенных сил. Опасный товар злоумышленник реализовывал представителям местных криминальных кругов», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали торговца в конце 2019 года во время очередной попытки продать 2 гранаты, запалы к ним и боеприпасы к автоматическому оружию.

Конотопский горрайонный суд Сумской области признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу. «Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к незаконному сбыту оружия», – сказано в сообщении.