США официально призвали Россию прекратить обстрелы на Донбассе

Посольство США в Украине призвало Россию реализовать подлинное прекращение огня и отвести свои силы и незаконные вооруженные формирования (НВФ) на востоке Украины. Об этом сегодня, 24 января, в годовщину обстрела Мариуполя (Донецкая обл.) заявил атташе по вопросам армии и обороны Томас Воффорд в своем видеообращении.

«Пять лет назад в этот день в результате обстрела Мариуполя подконтрольными России боевиками 30 человек погибли и более 100 получили ранения. Россия должна осуществить подлинное прекращение огня, отвести свои силы, поддержать вывод незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и уважать международно признанные границы и суверенитет Украины», – сказал представитель посольства.

Напомним, что сегодня, 24 января, в Мариуполе почтили память мирных жителей, которые погибли в 2015 году во время обстрела кварталов микрорайона «Восточный» со стороны временно неподконтрольной украинскому правительству территории. Из РСЗО БМ-21 «Град» был обстрелян блокпост Вооруженных сил Украины и жилой микрорайон «Восточный». По окончательной информации, погибли 30 человек, ранены 128, среди погибших и раненых есть дети.