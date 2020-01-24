В Станице Луганской рассказали, как оформить статус детям, пострадавшим от войны

На Луганщине в Станице Луганской с начала 2020 года продолжается оформление статуса детям, пострадавшим от военных действий. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Станично-Луганский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (РЦСССДМ) на своей странице в Facebook.

«Станично-Луганский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи сообщает, что с начала 2020 года продолжается оформление статуса детям и решается вопрос о льготах, которые они будут иметь», – говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что предоставление статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов регулируется постановлением КМУ от 5 апреля 2017 года № 268 с изменениями, внесенными Постановлением КМУ № 301 от 11 апреля 2018 года.

Отмечается, что, согласно постановлению, соответствующие органы фиксируют факт того, что ребенок пострадал именно от военных действий и вооруженного конфликта.

Также в Центре уточнили, что оформлять ребенку такой статус необходимо, поскольку в дальнейшем, в соответствии с требованиями международного законодательства по вопросам защиты прав детей, планируется разработка механизма, который будет предусматривать ряд социальных мероприятий и льгот для этой категории детей.

Кроме того, в социальной службе напомнили, кто имеет право на получение статуса ребенка, пострадавшего от военных действий и вооруженных конфликтов.

Так, согласно п. 3 Постановления, право на получение статуса имеет ребенок, а также лицо, которое во время совершения антитеррористической операции не достигло 18 лет (совершеннолетия), и который в результате военных действий и вооруженных конфликтов получил:

ранения;

контузию;

увечье,

или претерпел:

физическое;

сексуальное;

психологическое насилие;

был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины;

привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно содержался, в том числе в плену.

Как сообщалось, в Украине не все родители детей, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе, обращаются для них за статусом ребенка, признанного пострадавшим в результате военных действий и вооруженного конфликта, так как не понимают, зачем он нужен.

Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь. О том, как ребенку получить статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, читайте здесь.

Напомним, в Донецкой области 15 тыс. 779 лиц получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. 75 из них имеют ранения, контузии или увечья.