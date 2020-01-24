Жизнь в селе с ограниченным доступом: Переселенцу пришлось обратиться к волонтерам, чтобы получить справку ВПЛ и выплаты

Волонтеры помогли переселенцу из временно неподконтрольного украинской власти Луганска в получении справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и адресной помощи. Об этом сегодня, 24 января, сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска».

Мужчина проживает в селе Болотенное (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) Во время мониторингового визита в село к сотрудникам гуманитарного центра «Пролиска – Станица Луганская» обратилась местная жительница Любовь Васильевна, 1958 года рождения. Она просила о помощи в оформлении справки ВПЛ для ее маломобильного брата, так как самостоятельно мужчина уже не может себя обслуживать.

«Село Болотенное расположено на линии разграничения сторон и имеет статус населенного пункта с ограниченным доступом. В селе полностью отсутствует транспортное сообщение с районным центром Станица Луганская. Местные жители испытывают трудности с доступом к государственным услугам, которые расположены в Станице Луганской», – говорится в сообщении.

Так, сотрудники гуманитарного центра встретили Любовь Васильевну с братом в с. Болотенное и сопроводили в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Станицы Луганской. В УТСЗН сотрудники гуманитарного центра помогли брату женщины написать заявление и получить справку ВПЛ, а также направление на открытие счета на перерасчет социальных выплат. Теперь мужчина сможет получать адресную помощь, как переселенец.