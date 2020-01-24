Ипотека под 3% для ВПЛ: «Держмолодьжитло» выступает за сохранение прежней очереди кандидатов

Необходимо сохранить уже сформировавшуюся в декабре 2019 года очередь кандидатов на участие в жилищной программе «Ипотека под 3%», предусматривающую льготное кредитование для участников АТО и переселенцев. Об этом сегодня, 24 января, отвечая на вопрос «Донецких новостей», сообщил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

«Мы будем выступать в поддержку того, чтобы эта очередь осталась однозначно», – сказал он.

Комнатный пояснил, что принцип сохранения очереди (когда человек не может по каким-либо причинам в данный момент принять участие) прописан в программе «Доступное жилье», но его нет в «Ипотеке под 3%». Но ситуация с очередью имеет как плюсы, так и минусы.

«В программе "Доступное жилье", если подошла очередь человека, но он не может или не хочет на данный момент воспользоваться программой, то он пишет заявление и сохраняет за собой место в очереди. А в следующем году мы к нему возвращаемся. С одной стороны, это удобно. С другой, это приводит к тому, что есть люди, которые отказываются уже третий год подряд, они остаются в очереди, и это задерживает движение очереди», – отметил глава «Держмолодьжитла».

«В программе же по кредитованию под 3% человек выбывает из очереди. С некоторой точки зрения, это проще в администрировании программы. Но иногда есть и объективные причины, почему человек в тот момент не смог принять участие в программе. Особенно это касается участников ООС – например, он сегодня находится на передовой, а тут подошла его очередь, и ему за 5 дней нужно собрать все документы», – продолжил он.

При этом, если программа «Ипотека под 3%» будет реализована в этом году, то «Держмолодьжитло» будет настаивать, чтобы воспользоваться ею могли и выбывшие участники. Для этого необходимо принять документ, позволяющий регулировать очередь. «Порядок использования средств по кредитам под 3%, определенный Постановлением КМУ № 819, касался выделенных средств прошлого года. Я уверен, что программа будет продолжена в этом году. Но тогда будет принят новый порядок использования средств. И мы будем выступать за то, чтобы приложением к нему шел еще один документ – порядок регулирования очереди. И чтобы в нем четко было прописано, что делать с этими людьми», – подчеркнул Комнатный.

«Правда, я еще не могу сказать, каков будет этот документ, т. к. это очень сложный вопрос», – резюмировал он.

Напомним, что программа «Ипотека под 3%» начала действовать с декабря 2019 года. Заявки принимались лишь 3 дня, и за этот период на участие в программе успели зарегистрироваться 10 181 чел. (из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503). На выделенные в декабре 200 млн грн кредиты получили лишь 198 семей. Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы).

Программа «Доступное жилье» была запущена в 2017 году, она предполагает для переселенцев и участников АТО/ООС 50% финансирования государством стоимости жилья, но в программе могут участвовать только новострои (первичный рынок недвижимости). По состоянию на 1 сентября 2019 года в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО. В 2019 году на реализацию программы было выделено 400 млн грн и ею смогли воспользоваться 989 семей.