Три случая подозрения на коронавирус: Министр рассказала о ситуации в Украине

В Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. Об этом сегодня, 24 января, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на заседании оперативного штаба Минздрава, передает «РБК-Украина».

По ее словам, два из трех случаев не подтвердились. «На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус. Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов. Каждый случай будет расследован, и донесен до населения», – заявила она.

Исполняющий обязанности Генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что подтверждение диагноза нового коронавируса может занять 2-3 недели. «В целом коронавирус с момента постановки диагноза подозрение на коронавирусную инфекцию до момента подтверждения – это 2-3 дня на уровне области. Подтверждение нового коронавируса возможно лишь через референтную лабораторию, которая определена ВОЗ, и на это может уйти от 2 до 3 недель», – отметил Кузин.