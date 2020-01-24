Половина ветеранов войны на Донбассе сталкиваются с дискриминацией, – опрос (Инфографика)

В Украине почти половина ветеранов конфликта на Донбассе (49%) сообщают о предвзятом и несправедливом отношении со стороны представителей различных групп общества, в частности в общественном транспорте, медицинских учреждениях и административных учреждениях. Об этом свидетельствуют результаты исследования* «Жизнь после конфликта», представленного в Киеве 23 января, которое было проведено представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Украине в сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины, сообщает пресс-служба МОМ.

«Респондентов спросили, сталкивались ли они со случаями предвзятого или несправедливого отношения (дискриминации) к ветеранам в различных сферах за последние шесть месяцев. Почти половина опрошенных (49%) отметила, что сталкивалась хотя бы с одной из таких ситуаций. Согласно результатам опроса, чаще всего ветераны сталкивались с дискриминацией в общественном транспорте, когда заявляли о своем праве на бесплатный проезд согласно государственной льготой. Кроме этого, ситуации, связанные с предвзятым или несправедливым отношением, происходили при получении медицинских услуг (14%), при оформлении льгот для ветеранов и членов их семей и получении услуг в учреждениях и учреждениях социальной защиты (10%). Выборочное обследование ветеранов показало, что самостоятельная оценка дискриминации отличается в зависимости от области проживания», – говорится в исследовании.

Также исследование показало, что 32% ветеранов чувствуют себя изолированными от общества, а 73% считают, что их могут понять только те, кто сам имеет военный опыт.

«По официальным данным, в настоящее время насчитывается около 370 тыс. ветеранов конфликта на востоке Украины, многие из которых сталкиваются со значительными препятствиями при реинтеграции в гражданскую жизнь. Треть ветеранов и почти половина ветеранок этого конфликта, которые имели работу до военной службы, вернувшись домой, обнаружили, что они больше не трудоустроены по предыдущему месту работы», – говорится в сообщении.

Как показал опрос, хотя многие ветераны в конце концов нашли оплачиваемую работу (67%), начали собственный бизнес или зарегистрировались как частные предприниматели (11%), остальные заявляют, что нуждаются в переквалификации и помощи в поиске источников дохода.

Кроме того, ветераны указывают на сложную ситуацию в сфере занятости: преобладание вакансий с низкими зарплатами (79%), отсутствие вакансий, соответствующих квалификации ветеранов (44%) и дискриминацию в отношении ветеранов (24%).

«Лишь 6% ветеранов и ветеранок отметили, что имеют удостоверение личности с инвалидностью, хотя четверть опрошенных получили ранения или заболевания в результате боевых действий, однако не смогли подтвердить инвалидность из-за бюрократических препятствий», – уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, глава МинВВОТ Оксана Коляда сообщила, что в Украине есть стратегия государственной политики в отношении ветеранов АТО/ООС, более того, она изложена в стратегии деятельности правительства на ближайшие 5 лет. А также, что Коляда ожидает принятия нового закона «О статусе ветеранов и членов семей погибших (умерших) ветеранов» в первом квартале 2020 года.

* Исследование было проведено в рамках проекта «Поддержка реинтеграции ветеранов конфликта на востоке Украины и их семей». Целью исследования был сбор и анализ информации о социально-экономических вызовах, с которыми сталкиваются ветераны и их семьи. Выводы исследования основываются на данных опроса 2530 респондентов в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях Украины, проведенного с июля по октябрь 2019 года.