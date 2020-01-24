В Украине нужно определить комплекс льгот детям, пострадавшим от войны на Донбассе, – юрист

В Украине десятки тысяч детей оказались жертвами военных действий на Донбассе. Более 120 тыс. выпускников школ на неподконтрольном Украине Донбассе необходимо признание документов об образовании. 735 тыс. детей и учителей подвергались негативным последствиям войны на Донбассе. Первоочередная задача правительства – информирование родителей о том, что дети могут получить статус пострадавших от войны, а также, предоставить комплекс льгот для таких детей. Об этом рассказала правозащитница, юрист Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Мария Красненко, передает «Радио Свобода».

Так, по оценкам ЮНИСЕФ, количество детей, пострадавших от войны – около полумиллиона. Однако, правозащитники заявляют, что на самом деле цифры значительно больше.

«Цифра значительно больше. И если говорить о детях, нужно говорить, сколько среди внутренне перемещенных лиц детей – это более 240 тыс. детей. И количество этих детей тоже значительно больше. Еще есть дети, которые живут близко к линии соприкосновения и в ОРДЛО», – отметила Красненко.

Она добавила, что если говорить о статусе пострадавшего от войны ребенка, то что может сделать власть в этом году, – это получение детьми этого статуса и те льготы, которые должны быть им предоставлены.

«Только в прошлом году был принят порядок, который регулирует предоставление статуса пострадавшего от военного конфликта ребенка, и этот статус получили только около 40 тыс. детей. Нужно понимать, что речь идет не только о переселенцах. Первоочередная задача нашего правительства – это информирование родителей о том, что они могут получить этот статус. Чтобы Украина могла в дальнейшем разработать стратегию», – подчеркнула юрист.

Правозащитница добавила, что в Украине уже есть позитивные случаи того, что сделало государство, или что можно сделать самостоятельно на местном уровне.

«Верховная Рада приняла законопроект № 0930, который касается бесплатного предоставления питания для детей во всех учебных заведениях. Законопроект был подан еще при предыдущей власти, и только сейчас приняли этот законопроект. Это первая из льгот, которая предоставляется этим детям. И это только начало, в дальнейшем речь идет о значительно большем комплексе льгот, которые должны быть предоставлены», – рассказала Красненко.

Юрист уточнила, что на местном уровне есть положительные примеры. «Есть позитивный пример Кривого Рога, где в конце прошлого года была принята городская программа относительно детей, которые имеют соответствующий статус. И речь в этой программе идет не только о питании – также денежная помощь в размере 5 тыс. грн ежегодно, бесплатный проезд в городском транспорте, о покрытии расходов детей в образовательных местах и покрытие оздоровительных комплексов и лечебных средств», – сказала Мария Красненко.

Как сообщалось, в Украине не все родители детей, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе, обращаются для них за статусом ребенка, признанного пострадавшим в результате военных действий и вооруженного конфликта, так как не понимают, зачем он нужен.

Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь. О том, как ребенку получить статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, читайте здесь.

Напомним, в Донецкой области 15 тыс. 779 лиц получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. 75 из них имеют ранения, контузии или увечья.