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В «ДНР»: В ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

24.01.20 19:54

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали пять человек. Об этом сегодня, 24 января, ссообщает «МВД ДНР».

Авария произошла возле села Шевченко на автодороге «Розовка – Ждановка – Кировское (после переименования – Крестовка)».

«Водитель автомобиля Ford Transit не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку (гололед), не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Рута"», – говорится в сообщении.

В результате аварии получили телесные повреждения водитель и пассажир «Форда», а также водитель и два пассажира автобуса.

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