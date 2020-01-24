Количество жителей Донетчины сократилось на 31,5 тыс. человек

Число жителей Донетчины с января по ноябрь 2019 года уменьшилось на 31 тыс. 502 человек*. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Донецкой области проживали 4 млн 134,4 тыс. человек. При этом, за январь-ноябрь 2019 года численность населения уменьшилась на 31 тыс. 502 человек, в том числе:

на 24 тыс. 272 человека вследствие естественного сокращения (разница между количеством рожденных и умерших);

на 7 тыс. 230 человек – за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и выбывших за ее пределы).

По данным статистики, в январе–ноябре 2019 года в области родились 13 тыс. 747 детей. За этот период также зарегистрировано 38 тыс. 19 человек умерших.

Напомним, согласно прогнозу МВФ, население Украины к концу 2024 года сократится на 1 млн жителей.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.