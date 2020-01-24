Бойцы полка «Киев» предотвратили взрыв на железнодорожной станции в Донецкой области

Во время патрулирования на железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое (Донецкая обл.) бойцы полка патрульной службы полиции особого назначения «Киев» ГУНП обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей. Неустановленные контейнеры с веществом, похожим на пластид, лежали неподалеку от главного входа на вокзал. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба ГУНП Киева.

По информации командира полка патрульной службы полиции особого назначения «Киев» Виталия Сатаренко, сотрудники немедленно огородили опасную находку и прилегающую территорию по периметру, выставили охрану и сообщили о происшествии в соответствующие службы. «После тщательного изучения предметов работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели разминирование, во время которого под модулями дополнительно обнаружили 30-мм артиллерийский снаряд, после чего все изъяли для дальнейшего обезвреживания», – рассказал командир полка.

В сообщении отмечается, что бойцы полка патрульной службы полиции особого назначения «Киев» ГУНП несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины с 2014 года.