Пять лет со дня обстрела Мариуполя: Воспоминания очевидцев о той «черной субботе» (Видео)

Пять лет назад, 24 января 2015 года, микрорайон «Восточный» в Мариуполе обстреляли из реактивных систем залпового огня. В жилом квартале разорвалось более 120 снарядов. Погиб 31 человек. Ранения получили – 117.

Была суббота. Утро покой в ​​Мариуполе прервался обстрелом жилого квартала. В тот день директор одной из школ микрорайона «Восточный» Светлана Кальсина спешила на работу. Когда пришла – ужаснулась. Снаряд разорвался во дворе учебного заведения. «Были выбиты все стекла взрывной ударной волной, пострадали наши ступеньки. Стены мы немножечко подлатали, привели в более вид. Но все равно еще можно увидеть следы от осколков снарядов. Ужас, только ужас был», – вспоминает она.

В ту субботу должны были проходить занятия для будущих первоклассников. Однако они с родителями не дошли. Потому что уроки, будто чудом, запланировали на 10 часов. «Не хватило немножко, так будем говорить, слава богу, времени. До того, чтобы не было полная школа родителей и детей. Но приходили дети четвертых классов, чтобы помогать учителям проводить занятия. Помню тот момент, как зашла в школу, помню, как выводили детей, помню, как спускались в бомбоубежище, помню самое страшное, когда надо было потом идти домой», – рассказала Светлана Кальсина.

На помощь из всех районов отправились и пожарные. По словам пожарного Алексея Беруты, когда приехали, то все было в огне. Но бояться времени не было. «Горели дома, гаражи. Приступали с одним. Закончили с одним домом – на следующий. И так целый день», – сказал он.

Как говорят спасатели, в течение суток ждали повторного обстрела. «Привезли генератор для освещения, мы знаем, что там освещения не было. Привезли трапы, настилы, для того, чтобы постелить в палатки. Так или иначе, что если будет повторный обстрел, чтобы мы могли на территории храма в палатке и вырытых окопах, укрытиях, эвакуировать и укрывать людей», – рассказал начальник спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя Александр Татай.

В прошлом году летом по «закону Савченко» из-под стражи освободили корректировщика огня Валерия Кирсанова. Его на выходе из изолятора активисты облили зеленкой. Мужчина говорил, что ему не стыдно.

Больше снаряды в город не долетали. А с тех пор в микрорайоне «Восточный» ежегодно проводят митинг-реквием возле памятного знака. «Погибшие живут в наших сердцах, пока о них помнят. Я хотел бы выразить слова большой благодарности громаде Мариуполя, которая в тот ужасный день своей сплоченностью доказала, насколько она любит и заботится о своем городе, о своих жителях», – заявил сегодня председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Мариупольцы до сих пор не забыли ту «черную субботу». В память о трагедии в городе создали мурал с девочкой Миланой. Тогда она также пострадала от обстрела, а ее мать погибла. Этот портрет напоминает жителям о том, что нельзя быть равнодушными к чужому горю. Но самое важное – жизнь продолжается.

Источник: ТК «Донбасс»