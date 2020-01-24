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В «ДНР»: На шахте забойщик получил травму головы

24.01.20 20:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области на шахте «Шахтерская-Глубокая» травмировался горняк. Об этом сегодня, 24 января, сообщает «МЧС ДНР».

ЧП произошло вчера, 23 января в 6-й восточной лаве пласта h7. «Во время проведения работ по замене рудничной стойки получил травму головы горнорабочий очистного забоя, 1991 г. р. Горноспасатели 2 ГВГСО г.Торез (после переименования – Чистяково, – ред.) оказали неотложную медицинскую помощь пострадавшему и транспортировали его в состоянии средней тяжести в ЦГБ г. Шахтерск», – говорится в сообщении.

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