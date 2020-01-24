На Донетчине предупреждают о птичьем гриппе

В Украине зафиксирована вспышка птичьего гриппа в Винницкой области. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Торецкое городское управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области, передает пресс-служба Военно-гражданской администрации города Торецка.

«Птичий грипп – это острое инфекционное заболевание птиц, передающееся человеку. Оно характеризуется острым лихорадочно синдромом, поражением легких и высокой смертностью», – говорится в сообщении.

Возбудителем птичьего гриппа является вирус типа А (штамм Н5N1). Вирус Н5N1 является патогенным для людей, непосредственно инфицирует человека, способен вызвать поражение многих органов и систем, включая мозг и нервную систему, печень, почки и др.

Как отмечается, этот вирус более устойчив в окружающей среде, чем вирус гриппа человека. Хорошо выдерживает низкие температуры, не устойчив к дезинфицирующим средствам.

Заболеть птичьим гриппом возможно при контакте с инфицированными птицами, от помета птиц через грязные руки и предметы. Одной из мер профилактики птичьего гриппа является запрет на вывоз из пораженных регионов яиц и птицы.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус.