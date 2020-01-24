В Донецкой области на одну вакансию претендуют 16 безработных

На Донетчине количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, на конец декабря 2019 года составило 10,8 тыс. человек, что на 12,5% больше, чем на конец ноября 2019 года, и на 0,2% меньше, чем на конец декабря 2018 года*. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным ведомства, из общего количества безработных:

57,6% составили женщины;

30,2% – молодежь в возрасте до 35 лет.

Кроме того, на конец декабря 2019 года работодателями в областную службу занятости было заявлено 0,7 тыс. вакансий, что в 4,8 раз меньше, чем на конец ноября 2019 года, и на 13,5% меньше, чем на конец декабря 2018 года.

На одну вакансию в конце декабря 2019 года претендовали 16 безработных против 3 человек на конец ноября 2019 года и 14 человек на конец декабря 2018 года.

«При содействии государственной службы занятости в 2019 году было трудоустроено 17 тыс. человек, или 42,5% граждан, которые имели статус зарегистрированного безработного в этом периоде (в 2018 году – 18 тыс. человек, или 41,5%)», – сообщили в службе статистики.

В декабре 2019 года были трудоустроены 1 тыс. человек, или 7,6%, против 11,1% в ноябре 2019 года и 8,2% – в декабре 2018 года.

Пособие по безработице на конец декабря 2019 года получали 78,5% зарегистрированных безработных. Средний размер пособия по безработице в декабре 2019 года составил 4 тыс. 42 грн.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.