Пересечение линии разграничения на Донбассе: Правозащитники призывают граждан быть внимательными

Правозащитники призывают граждан быть внимательными, пересекая линию разграничения на Донбассе. Люди приезжают из неподконтрольной правительству Украины территории (НПУТ) с перевозчиками или «знакомыми», которым доверяют паспорт, документы, платежные карточки, личные вещи. Об этом сегодня, 24 января, рассказали в пресс-службе благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

«Обычно в палатку Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) на КПВВ "Марьинка" обращаются лица, оказавшиеся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Чаще всего – из-за потери или отсутствия личных документов. Сегодня мы расскажем две такие истории от монитора БФ "Право на защиту" Екатерины Рачинский. Надеемся, вы возьмете их во внимание, сделаете правильные выводы и будете внимательными при пересечении линии разграничения», – говорится в сообщении.

Так, недавно 75-летняя женщина приехала со «знакомой» в Селидово, чтобы пройти физическую идентификацию и снять деньги. После осуществления всех процедур «знакомая» забрала паспорт и средства пенсионерки и пошла гулять по рынку. А пожилая женщина отстала и потерялась, не имея даже мобильного телефона. Благодаря неравнодушным людям ей удалось доехать до КПВВ «Марьинка». Здесь ей предоставили убежище в палатке ГСЧС. Представители ГСЧС и мониторы Фонда начали поиски «знакомой», которые завершились удачно. За сутки документы пожилой женщине вернули, и она смогла вернуться домой на НПУТ.

Другая история – о женщине 54 лет, которая имеет инвалидность II группы. Ее в один из январских вечеров в палатку ГСЧС подвез перевозчик и быстро исчез. Никаких документов при себе женщина не имела. Она путалась в персональных данных, четко не могла объяснить, откуда прибыла и что здесь делает. Представители ГСЧС через Национальную полицию проверили информацию о возможном розыске женщины родственниками, но никаких данных не было. Через некоторое время женщина сама начала рассказывать о себе. Удалось выяснить, что она – жительница села Березовое (Марьинский р-н) и находилась в больнице Красногоровки. Монитор Фонда срочно связалась со старостой села Степное, где информацию о женщине подтвердили и силами Национальной полиции Марьинского района доставили домой.

Правозащитники предупреждают: важно внимательно относиться к личным документам, никому их не доверять, всегда иметь при себе выписанные на бумаге номера телефонов родственников, знакомых. Ведь даже самая маленькая информация о потерянном человеке позволяет быстро найти его родных и вернуться домой.

Как сообщалось ранее, с начала 2020 года уже более 7 тыс. человек обратилось к спасателям за помощью при пересечении линии разграничения через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.).