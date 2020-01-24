Боялась, что дочь останется без руки: История спасения Маши, пострадавшей от обстрела Мариуполя (Видео)

Девятилетняя Мария Демченко из Мариуполя увлекается рисованием и планирует поступить в художественную школу. А еще 5 лет назад ее правая рука была полностью обездвижена. Это случилось в результате обстрела микрорайона «Восточный», тогда девочка и получила ранения.

Сейчас родители поощряют творческие порывы Марии – даже разрисованные в их квартире обои – повод не для ссоры, а для будущего ремонта. «Мне очень понравилось рисовать на стене, потому что это удобно», – говорит девочка.

Все свободное время девочка проводит с карандашом в руках – рисует природу, животных или еду. На будущее у нее большие планы. «Я знаю то, что у нас Куинджи был художником, и мне хочется тоже стать таким художником», – делится Маша.

Но едва заметный шрам на правой руке девочки заставляет постоянно делать перерывы в рисовании. Потому что начинают неметь пальцы. Все из-за травмы, которую Маша получила 5 лет назад. «Мы вышли с ребенком на улицу, отошли недалеко от дома и произошел обстрел. Мой ребенок был ранен», – вспоминает мать Яна Демченко.

По словам Яны, ужаса, который перенесла тогда во время обстрела, не забудет никогда. «Перед нами оперировали девочку. Ей отрезали ногу до колена. И я боялась, что мой ребенок останется без руки. Сделали операцию, сказали все удачно, но нужна разработка», – рассказала мать Марии.

Постоянные массажи и упражнения давали определенный эффект. Рука начала двигаться. Но наибольшего успеха достигли после курсов лечения в лучших санаториях страны с помощью Фонда Рината Ахметова, который предоставляет системную поддержку детям.

Уже в этом году Маша планирует пойти в художественную школу. Родители уверены, что травма не помешает ей в осуществлении мечты.

Как сообщалось ранее, 5 лет назад, 24 января 2015 года, микрорайон «Восточный» в Мариуполе обстреляли из реактивных систем залпового огня. В жилом квартале разорвалось более 120 снарядов. Погиб 31 человек. Ранения получили – 117. С тех пор в микрорайоне «Восточный» ежегодно проводят митинг-реквием возле памятного знака.

Источник: ТК «Донбасс»