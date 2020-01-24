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В «ДНР»: В Шахтерске произшло двойное убийство

24.01.20 21:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В районе временно неподконтрольного украинской власти Шахтерска (Донецкая обл.), в поселке Ольховчик, произошло два жестоких убийства. Об этом сегодня, 24 января, пишут в одной из местных групп соцсетей.

Сообщается, что ЧП произошло в ночь на 22 января. В поселке Ольховчик неизвестный застрелил из пистолета женщину и ее сына прямо на пороге их квартиры. Главы семейства в это время не было дома, всего около получаса. Когда он вернулся, обнаружил тела жены и ребенка.

Также сообщается, что через сутки похожее убийство произошло на территории 15 района в том же Шахтерске.

При этом поиски убийцы «МВД ДНР» результатов не дали.

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