В «ДНР»: В Шахтерске произшло двойное убийство

В районе временно неподконтрольного украинской власти Шахтерска (Донецкая обл.), в поселке Ольховчик, произошло два жестоких убийства. Об этом сегодня, 24 января, пишут в одной из местных групп соцсетей.

Сообщается, что ЧП произошло в ночь на 22 января. В поселке Ольховчик неизвестный застрелил из пистолета женщину и ее сына прямо на пороге их квартиры. Главы семейства в это время не было дома, всего около получаса. Когда он вернулся, обнаружил тела жены и ребенка.

Также сообщается, что через сутки похожее убийство произошло на территории 15 района в том же Шахтерске.

При этом поиски убийцы «МВД ДНР» результатов не дали.