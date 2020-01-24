Гибель офицера ОБСЕ в ДТП: На Донетчине суд оставил без изменений приговор виновнику аварии

На Донетчине апелляционный суд оставил без изменений приговор виновнику аварии, в которой погиб офицер Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине. Мужчина приговорен к 4 годам тюрьмы. Приговор вступил в законную силу. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Донецкий апелляционный суд оставил без изменений приговор Краматорского городского суда, которым мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины», – сказано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 18 января 2018 года, в 5:40 утра, в Краматорске 58-летний водитель автомобиля марки «ZAZ Daewoo Lanos», нарушив Правил дорожного движения (ПДД), не учитывая дорожную обстановку и, не выбрав безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ-3302».

«В результате преступной самоуверенности водителя 47-летний пассажир – сотрудник Мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, гражданин Республики Молдова, который находился на переднем сидении, получил травмы, не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

В мае 2019 года суд первой инстанции признал водителя виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года и взысканием в пользу родственников погибшего более 4 670 000 грн материального и морального вреда.

Сторона защиты подала на этот приговор апелляционную жалобу, в удовлетворении которой сейчас было отказано. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в Краматорске (Донецкая обл.).