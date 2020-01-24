Программа доступных кредитов для бизнеса: Идет подготовка банков

Подготовка государственных банков к запуску программы государственной помощи малому и микробизнесу (ММБ) – «Доступные кредиты 5-7-9%» с 1 февраля 2020 года проходит в плановом режиме. Об этом сегодня, 24 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства, сообщает «Интерфакс – Украина».

«Я сегодня провел совещание с государственными банками для того, чтобы убедиться, что подготовка к этому запуску проходит в плановом режиме – все хорошо, с первого рабочего дня февраля месяца программа стартует», – сообщил Гончарук.

Напомним, программа по поддержке малого и среднего предпринимательства предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и является первым этапом объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским госпрограммы «Возвращайся и оставайся».