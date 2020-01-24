На Донетчине предприятия задолжали работникам более 500 млн грн

На Донетчине средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций в январе-ноябре 2019 года составила 11 586 грн*. По сравнению с январем-ноябрем 2018 года средний уровень оплаты труда вырос на 21,4%. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Главное управление статистики в регионе.

По данным ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, за этот период повысилась на 9%.

В ноябре 2019 года средняя зарплата составила 11 769 грн, что по сравнению с предыдущим месяцем номинально меньше на 1,5%, по сравнению с ноябрем 2018 года – больше на 18%. Реальная зарплата в ноябре по сравнению с октябрем 2019 года снизилась на 1,6%, по сравнению с ноябрем 2018 года – повысилась на 9,6%.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 декабря 2019 года составила в области 582,1 млн грн. В течение ноября долги уменьшились на 15,9% (на 110,4 млн грн), а по сравнению с 1 января 2019 года – на 114,8 млн грн, или на 24,6%.

Невыплаченная зарплата эквивалентна 13,6% фонда оплаты труда, начисленного за ноябрь.

«Долги по зарплате на экономически активных предприятиях на 1 декабря 2019 года составили 509,9 млн грн, или 87,6% всей задолженности. Это на 20,8% меньше, чем на 1 ноября, и на 24,5% больше, чем было на начало 2019 года», – отметили в облстате.

* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.