Мариуполь: Как сэкономить и платить меньше за свет (Видео)

В Мариуполе зимой жители потребляют почти в полтора раза больше электроэнергии, чем в другие времена года. Люди чаще включают свет и электрообогреватели. Из-за этого увеличиваются и расходы. Специалисты и горожане рассказали, как можно сэкономить.

Так, мариуполец Евгений Филиппов об экономии электроэнергии знает все. В своем доме лампочки накаливания давно заменил на светодиодные. По его словам, это экономит до 150 кВт. К тому же приобрел двухзонный счетчик. И теперь за потребление электричества в ночное время платит вдвое меньше.

«Можно включить любой энергоемкому прибор. Это и бойлер нагревательный, и стиральная машина, да и те же самые колориферы или, например, тепловая пушка, которая греет дом. В месяц экономия может составить от 200 до 400 грн», – делится Евгений.

Также, для того чтобы было удобнее, Евгений пользуется специальным таймером. «Если мы хотим нагреть бойлер, например, в ночное время – мы ставим в розетку таймер и электроприбор подключаем уже в настроенный таймер. И прибор у нас включается только тогда, на когда мы его выставили», – поясняет Евгений.

В магазинах такие таймеры стоят от 100 грн. Они бывают механические, электронные и розетки Wi-Fi, позволяющие управлять электроприбором удаленно. А LED-лампы, которые потребляют до десяти раз меньше энергоресурсов, можно купить от 25 грн за штуку.

«Светодиодные лампы пожаробезопасные. Подойдут под любую люстру: с маленьким цоколем, большим, крупным цоколем, Миньон, Е-27. Даже если они будут гореть 10 часов, к примеру, то их можно спокойно взять рукой и открутить. То есть, они не опасны для маленьких детей, для животных», – рассказывает продавщица электротоваров Анна Канева.

Продавцы уточняют, что еще электроэнергию неплохо экономят уличные датчики движения. Их можно приобрести сразу со светодиодным прожектором или отдельно – от 120 грн за штуку

Чтобы сэкономить зимой, специалисты рекомендуют хорошо утеплять дом. Среди обогревателей лучшими являются конверторные, керамические или инфракрасные. А если планируете покупать бытовую технику, то только высоких классов энергоэффективности.

«Приборы необходимо если вы идете на работу выключать даже из розетки. Потому что даже в режиме stand-by телевизоры, роутеры, компьютеры тоже потребляют электроэнергию», – отметил главный инженер Мариупольского распределителя электросетей Андрей Чистяков.

Кроме того, специалисты советуют холодильник устанавливать подальше от источников тепла. Тогда он будет потреблять меньше электроэнергии.

Источник: ТК «Сигма»