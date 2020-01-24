Возврат зарплаты: Дело бывшей пленной «ДНР» рассматривает Верховный Суд

Врач Ольга Политова, освобожденная из плена незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», защищает свое право на возврат зарплаты за время плена. Женщина проиграла дело в Донецком апелляционном суде. Однако, Ольга с помощью юристов общественной приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ), которая работает на базе правозащитной группы «СИЧ» подала кассационную жалобу в Верховный Суд, сообщается на сайте правозащитной группы.

Так, 65-летняя жительница неподконтрольного Донецка Ольга Политова провела в плену незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» более двух лет. Женщину схватили на блокпосту НВФ 13 ноября 2015 года. К тому времени она работала заместителем главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи Ясиноватского района, и была известна своей проукраинской позицией и помощью украинским военным.

Ее автомобиль остановили на блокпосту «Красный партизан», когда Ольга возвращалась домой в Донецк после работы. Женщину обвинили в помощи украинским военным. На допросах Ольгу Политову били, раздевали, били током до потери сознания. Врача приговорили к 5,5 годам лишения свободы, а спустя 2 года отпустили в рамках освобождения пленных в декабре 2017 года.

Пытки сильно подорвали здоровье Ольги Политовой. К тому же она осталась без крыши над головой. Врач на некоторое время восстановилась на работе в амбулатории, а потом пошла в суд, чтобы вернуть зарплату за время плена.

14 июня 2019 года Дружковский городской суд полностью удовлетворил иск бывшей заложницы и обязал работодателя выплатить ей заработную плату «за время вынужденного прогула в связи с пребыванием в плену» в размере 185 907 грн. Однако, 5 ноября Донецкий Апелляционный Суд отменил это решение и встал на сторону работодателя.

«Я считаю постановление апелляционного суда незаконным и дискриминационным, а рассмотрение дела необъективным. По ее мнению, суд использовал ненадлежащие доказательства и нарушил принцип презумпции невиновности», – говорит бывшая пленная.

По словам юриста ОО «Правозащитная группа "СИЧ"» Владимира Плетенко, Центр первичной медицинской помощи обвинил Политову в перевозке взрывчатки. «Суд не отклонил эти доводы, чем нарушил принцип презумпции невиновности. Ведь ни приговора суда, ни самого уголовного дела против Ольги Политовой не было», – отметил он.

Юрист доказывал в суде, что Ольга Политова может получить зарплату за время плена в соответствии со статьей 119 КЗоТ, которая предусматривает такие выплаты военнослужащим и может применяться по принципу аналогии. Ведь подобная судебная практика уже существует. К примеру, тот же Апелляционный Суд Донецкой области 13 ноября 2019 года встал на защиту бывшей пленной Валентины Бучок и постановил вернуть ей среднюю зарплату за время плена. Работодатель на решение суда согласился.

«На этот раз Апелляционный суд нас не услышал и не увидел оснований для возвращения зарплаты. Вместо этого суд отметил, что Ольга Политова уже получила единовременную денежную помощь от государства в 100 тыс. грн. Однако Апелляционный суд смешивает понятия социальных выплат и заработной платы, которые имеют различные правовые функции. Военнослужащие, которые были уволены вместе с Политовой, тоже получили единовременную денежную помощь, однако им вернули и зарплату за время плена», – добавляет юрист.

Ольга Политова подала кассационную жалобу в Верховный Суд, который 2 декабря 2019 года открыл кассационное производство, хотя подобная категория дел завершается, как правило, еще на стадии апелляции. Суд учел, что возвращение зарплаты имеет большое значение для бывшей пленной.

«Исковые требования заключаются во взыскании заработной платы, которая обычно является основным источником финансирования человека, поэтому данное дело имеет исключительное значение для участника дела, подавшего кассационную жалобу, в связи с этим, несмотря на то, что дело является незначительным, обжалуемое судебное решение подлежит пересмотру в кассационном порядке», – говорится в постановлении суда.

Политова надеется, что высшая судебная инстанция прислушается к ее аргументам и после почти двух лет судебной тяжбы ей удастся вернуть выплаты.

Как сообщалось ранее, Ольга Политова в 2015 году работала заместителем главного врача в Центре первичной медицинско-санитарной помощи Ясиноватского района. Женщина проживала в неподконтрольном Донецке, а на работу ездила в подконтрольный Украине поселок Очеретино.

13 ноября 2015 года, возвращаясь домой с работы, женщина была задержана на трассе Донецк – Горловка на «таможне ДНР». При ней была передача в Донецк, содержание которой она не проверяла. Эта передача стала причиной тщательных обысков и ареста Политовой. Как оказалось, с августа она сотрудничала с Главным разведуправлением Минобороны Украины, но об этом Политова узнала только в конце 2018 года, «потому что это государственная тайна, и я не была ознакомлена с этим».

Ольга Политова пробыла в плену «ДНР» больше двух лет, ее приговорили за «терроризм». Женщина сменила 6 камер в СИЗО, в которых находилась с убийцами, наркоманами, ворами. После освобождения по обмену пленными в декабре 2017 года она первоначально вернулась на работу в больницу в Очеретино.

После выхода из плена женщина столкнулась с травлей коллег по работе в украинской больнице. И была вынуждена приехать в Киев.