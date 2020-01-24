Нужна стабильность и верховенство права: Зарубежные эксперты в Давосе говорили об украинской «зеленой» энергетике (Видео)

На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) ведущие мировые политики и бизнесмены обсуждали план спасения планеты от климатических изменений. Отмечали, что Украина должна помочь Европе спастись от климатических катастроф, присоединившись к «Европейскому Зеленому соглашению», передает телеканал «Украина».

Человечество уже столкнулось с изменением климатических условий – аномально теплыми зимами, масштабными пожарами, наводнениями... Поэтому в Давосе кроме политики и экономики говорили об инвестициях именно в экологию.

«В течение следующего десятилетия в европейский бюджет будет привлечено 1 трлн евро инвестиций. Европейская комиссия представила своим первоочередным приоритетом "Зеленое соглашение"», – сказала президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Так называемое «Зеленое соглашение» – это стратегический план на следующие 30 лет, который был утвержден еврочиновниками. И Украина, безусловно, должна принять участие в его реализации. Наша цель: к 2050 году стать страной с не менее 70% «зеленой» энергии в системе. Сейчас этот показатель – лишь 4%.

«Украина должна быть частью этой "зеленой сделки" и брать на себя обязательства по снижению выбросов, и по декарбонизации нашей экономики. Сегодня мы поддерживаем изменения в законодательстве и переход от "зеленых" тарифов к аукционной системе. И это тот тренд, который проходит в Европе, и мы готовы в дальнейшем строить проекты "зеленой" генерации», – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Максим Тимченко – руководитель украинской энергетической компании, которая является крупнейшим отечественным инвестором в «зеленую» энергетику. Но международные эксперты уверяют, что наша страна интересна и зарубежным спонсорам. Иностранцы – от норвежцев до китайцев – застраивают Украину ветряными мельницами и солнечными панелями, от которых украинцы будут получать свет. Единственное на что рассчитывают – на государственную поддержку. Ведь «зеленое» строительство требует немалых средств.

«Если кто-то вкладывает серьезные деньги на долгий период времени, он хочет быть уверен, что он вернет их, и заработает. Это бизнес. Уверенность в правительстве, в стабильности, в верховенстве права – это ключевые вещи. Если вы обеспечите это, то я уверен – многие инвесторы готовы прийти к вам. Если уверенности не будет инвесторы будут держаться подальше», – сказал энергетический эксперт Ник Батлер.

Так дипломатично Батлер прокомментировал намерения Украины снизить «зеленый» тариф – специальную цену, по которой государство должно покупать «зеленые» киловатты у производителей в течение последующих 10 лет. Ради этого стимула в Украину приходили иностранные инвесторы. И из-за возможной смены правил могут уйти, прекратив развивать нашу «зеленую» энергетику.

«Сегодня возникает ситуация, что те инвесторы, которые вложили в "зеленую" энергетику, имеют проблемы с получением денег. Это нарушает инвестиционный климат. И ни один инвестор, когда он смотрит на ситуацию в Украине, никогда больше не будет рисковать своими деньгами», – отмечает председатель Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

И все же мир готов защищать «зеленую» энергетику, потому что она – основа безопасного экологического будущего. Европейцы пошли еще дальше. В Давосе организаторы международного форума призвали участников удержаться и не заказывать в ресторанах фуа-гра и икру – деликатесы, которые надо экспортировать. Если и выпивать, то не зарубежный алкоголь, а местное вино или настойки. И наконец – пересесть из автомобилей на более экологичные поезда.