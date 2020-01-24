В «ДНР»: Двум 17-летним грозит до 5 лет за кражу декорации металлического снеговика

Во временно неподконтрольном украинской власти Шахтерске (Донецкая обл.) в «городском отделе полиции» привлекли к «уголовной ответственности» двоих несовершеннолетних, которые совершили кражу новогодней фигуры снеговика. Об этом сегодня, 24 января, сообщает «МВД ДНР».

Металлическая конструкция в виде снеговика была установлена на площади перед зданием «администрации» Шахтерска. Материальный ущерб от кражи составил более 7 тыс. руб. (2 тыс.777 грн, по местному курсу на сегодня, 24 января).



В «МВД ДНР» установили, что к инциденту причастны два 17-летних местных жителя, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. «Злоумышленники увидели конструкцию и решили ее похитить. Подельники перерезали электрический кабель, похитили снеговика и скрылись с места преступления», – говорится в сообщении.



По данному факту «возбуждено уголовное дело». «За совершенное преступление фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Похищенная декорация изъята и возращена законному владельцу», – говорится в сообщении.

В соцсети это сообщение вызвало вопрос жителей: «Вы сейчас серьезно, сотрудники? В Ольховчике людей стреляют. А вы снеговиков ищете!!!». Речь идет о том, что в Шахтерском районе, в поселке Ольховчик, произошло два жестоких убийства. Преступник не найден.