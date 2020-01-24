Луганская «Заря» подписала нападающего

Луганская «Заря» продолжает вести активную работу на трансферном рынке. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба ФК «Заря».

Вслед за подписанием полузащитников Андрейса Цыганикса и Ловро Цвека ряды «Зари» пополнил и нападающий. Новичком стал черногорец Михайло Перович, контракт с которым рассчитан на 2,5 года.

Примечательно, что Михайло не только играл против «Зари» за «Будучность» в квалификации Лиги Европы, но и огорчал нас забитым голом в матче в Подгорице.

Досье игрока:

Имя и фамилия: Михайло Перович.

Гражданство: Черногория.

Дата рождения: 23.01.1997.

Амплуа: Нападающий.

Рост: 180 см.

Экс-клуб: «Будучность» (Черногория).

Михайло Перович в свое время выступал в командах «Уйпешт» (Венгрия) – 39 матчей и 14 голов; «Вождовац» (Сербия) – 7 игр 2 гол и «Будучность» (Черногория) – 52 поединка и 14 голов.