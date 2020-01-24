Луганская «Заря» подписала нападающего

Луганская «Заря» продолжает вести активную работу на трансферном рынке. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба ФК «Заря».
Вслед за подписанием полузащитников Андрейса Цыганикса и Ловро Цвека ряды «Зари» пополнил и нападающий. Новичком стал черногорец Михайло Перович, контракт с которым рассчитан на 2,5 года.
Примечательно, что Михайло не только играл против «Зари» за «Будучность» в квалификации Лиги Европы, но и огорчал нас забитым голом в матче в Подгорице.
Досье игрока:
- Имя и фамилия: Михайло Перович.
- Гражданство: Черногория.
- Дата рождения: 23.01.1997.
- Амплуа: Нападающий.
- Рост: 180 см.
- Экс-клуб: «Будучность» (Черногория).
Михайло Перович в свое время выступал в командах «Уйпешт» (Венгрия) – 39 матчей и 14 голов; «Вождовац» (Сербия) – 7 игр 2 гол и «Будучность» (Черногория) – 52 поединка и 14 голов.