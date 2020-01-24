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В «ДНР»: У жителя Горловки нашли гранату, ружье и около 100 патронов

24.01.20 23:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольной украинской власти Горловке (Донецкая обл.) «полиция ДНР» изъяла у местного жителя оружие. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в «МВД ДНР».

В частности, сообщается, что у жителя Центрально-Городского района Горловки изъята граната с запалом, охотничье ружье и около 100 патронов различного калибра.

Уточняется, что боеприпасы направлены на экспертизу. По «статье 256 законодательства ДНР» ему грозит срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо арест на сроком до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. (31 тыс.746 грн, по местному курсу на сегодня, 24 января) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

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