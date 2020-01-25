В штабе ООС рассказали о желаемых для Украины участках разведения войск на Донбассе

Украинская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Это официально подтвердил заместитель командующего Операции объединенных сил Богдан Бондарь, передает «Радио Свобода» в проекте «Донбасс. Реалии».

«Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены «нормандским форматом», чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительного развертывания и работы КПВВ, а также с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской – это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов», – рассказал Богдан Бондарь.

По словам военного, на участках, предложенных Украиной, гражданского населения, которое может после этого процесса оказаться в так называемой «серой зоне», нет.

«Все это будет происходить или на дорожных коридорах или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения», – отметил руководитель безопасности группы Трехсторонней контактной группы.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что представители «Л-ДНР» в Трехсторонней контактной группе добавили к участкам, определенным Украиной, где должно состояться разведение сил и средств, свои предложения, и сейчас переговорная группа должна выбрать из девяти участков три.