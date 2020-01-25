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Сводка из зоны ООС за 24 января: Версии сторон конфликта

25.01.20 09:07
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Восемь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

  • два раза неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • вблизи Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;
  • два раза в районе населенного пункта Опытное – из 120-мм миномета, а также из противотанкового ракетного комплекса;
  • неподалеку Невельского – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • вблизи Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • дважды недалеко от Луганского – из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Ореховым – из артиллерийских систем калибра 122 мм – 9 снарядов.

С началом этих суток НВФ из станкового противотанкового гранатомета осуществили 5 выстрелов по позициям у Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 13 обстрелах своих позиций. В зоне обстрела оказались Гольмовский, Веселое, Донецк (Вольво-центр), Старомихайловка, Ленинское (после переименования Ужовка), Саханка. Применялись минометы 120 и 82 мм, БТР/БМП, зенитные установки, РПГ/СПГ; снайперское оружие.

В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщают.

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