Зеленский рассказал, зачем ему прямой диалог с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным необходим для того, чтобы вернуть удерживаемых на оккупированном Донбассе и Крыму, и на территории РФ украинцев, и попытаться завершить войну. Об этом заявил в интервью израильскому «9 каналу».

По словам Зеленского, есть вопросы, не связанные с Минскими соглашениями и Нормандским форматом. Они требуют прямого диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«По-другому ничего мы не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах там. Разные, наши люди, украинцы, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. Значит с кем мне их решать? Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу. Для меня это гораздо важнее амбиций, "так можно", "по этикету", "дипломатично – не дипломатично". Это, честно говоря, без меня. Будет возможность через несколько лет. А до этого есть возможность закончить это все. Закончить эту войну, это кровопролитие. Каждый день погибают люди, и это не образность сейчас, то, что я говорю, это не образность. Люди либо ранены, либо тяжело ранены. Нам говорят там: "Не убили, а ранили". А я говорю: "А если тяжело ранили, человека перевезли в больницу, а он, к сожалению, через неделю скончались, скончался – это не убили?". "Нет, это он ранен". Нет! Это убили его. Убили! Что касается того, как пойдет дальше, вот в этом плане я вижу диалог. В плане выведения войск с территории временно оккупированной, тут, конечно, я считаю, что только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Вот тут я пока не вижу движения», – сказал Зеленский.