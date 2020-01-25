Сурков подал в отставку, но указа нет

Помощник президента Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении. Об этом сегодня, 25 января, сообщил в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову

По его словам, ближайший месяц политик будет заниматься медитацией.

«После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», – написал Чеснаков.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет.

«Никаких указов насчет отставки Суркова нет, такой информацией я не располагаю», – сказал он, комментируя слова Чеснакова.

Песков отметил, что Москва не меняла свою политику относительно ситуации в Украине. «Что касается якобы изменения политики по ситуации в Украине, это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит», – сказал он.

На посту помощника президента Сурков курировал, в частности, отношения с«Л-ДНР». Ранее Владислав Сурков работал на посту замглавы кремлевской администрации. Он считается одним из идеологов действующей политической системы в РФ и создателем ряда прокремлевских движений.